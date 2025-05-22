Эксперт рассказал, как изменятся цены на продукты с 1 июня

Говоря о ситуации с ягодами и фруктами в июне, Илья Мосягин отметил, что стоимость будет зависеть от сезонного урожая и импортных поставок. Так, из-за начала сбора урожая цены на клубнику и яблоки могут опуститься на 5−10% в середине месяца. При этом, в первые дни лета они могут оставаться высокими из-за переходного периода между импортными и местными поставками.