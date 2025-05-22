Эксперт рассказал, как изменятся цены на продукты с 1 июня

По его словам, начало лета приведет к неоднозначным изменениям в ценах на продукты. Так, в первый месяц лета снизятся цены на овощи. Картофель при благоприятных погодных условиях подешевеет на 1−2% благодаря новому урожаю. Цены на огурцы и помидоры в мае снизятся на 8−15%, тенденция сохранится за счет роста предложения местного урожая.
С середины июня, отметил Илья Мосягин, стоит ожидать снижения стоимости лука и моркови из-за импорта из Египта и Турции, а также местного урожая. Также за счет сезонного увеличения предложения подешевеют молоко и яйца — на 2%.
«Однако черешня и персики могут подорожать примерно на 30% из-за весенних холодов, погубивших часть урожая», — подчеркнул специалист.
Он добавил, что стабильными цены будут на мясо курицу, рыбу, сливочное масло — их стоимость зависит от долгосрочных рыночных трендов и менее чувствительна к сезонности.
Говоря о ситуации с ягодами и фруктами в июне, Илья Мосягин отметил, что стоимость будет зависеть от сезонного урожая и импортных поставок. Так, из-за начала сбора урожая цены на клубнику и яблоки могут опуститься на 5−10% в середине месяца. При этом, в первые дни лета они могут оставаться высокими из-за переходного периода между импортными и местными поставками.
Эксперт добавил, что бананы и цитрусовые могут подорожать на 5−7% из-за ослабления рубля и увеличения транспортных расходов. Кроме того, дефицит импорта из-за санкций или логистических проблем может спровоцировать скачок цен на 15−20%, особенно на экзотические фрукты.
«С середины июня вероятны скидки на сезонные ягоды и ранние фрукты. Рост цен возможен на импортные позиции, но в целом ситуация будет стабилизироваться к концу месяца», — заключил специалист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».