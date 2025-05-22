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Иностранный банк впервые ограничил покупки россиян в бутиках

Один из крупнейших банков в Грузии — Bank of Georgia — ввел для клиентов-россиян ограничения на покупки в люксовых магазинах по всему миру. Об этом пишет РБК.

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Источник: Пресс-служба

Под ограничения попадают все покупки, стоимость которых превышает $300 (24 тысячи рублей).

Как сообщили в кредитной организации, эти меры связаны с требованием Центрального банка Грузии. Основанием для таких мер стали антироссийские санкции, которые запрещают поставку в Россию предметов роскоши.

Запрет для россиян покупать предметы роскоши действует с 2022 года в разных странах, в том числе ЕС и США. Однако впервые его исполнение будет контролировать конкретный банк: до этого санкции пытались соблюдать только сами бутики. Но для них оказалось слишком сложно «вычислять» граждан России на кассе.