Иностранный банк впервые ограничил покупки россиян в бутиках

Запрет для россиян покупать предметы роскоши действует с 2022 года в разных странах, в том числе ЕС и США. Однако впервые его исполнение будет контролировать конкретный банк: до этого санкции пытались соблюдать только сами бутики. Но для них оказалось слишком сложно «вычислять» граждан России на кассе.