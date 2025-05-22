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СМИ: ЕС готов ввести тарифы на российские удобрения уже в июле

Законодатели ЕС намерены в четверг одобрить тарифы на импорт удобрений из России, несмотря на опасения европейских фермеров, что этот шаг может привести к резкому росту мировых цен.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщает France24, более четверти импорта азотных удобрений в блок поступает из России, при этом еще большие объемы поставок обеспечивает Белоруссия — обстоятельство, которому Европейская комиссия теперь намерена положить конец.

Стремясь развеять опасения фермеров, Брюссель заявляет, что введет пошлины с июля и будет постепенно повышать их вплоть до 2028 года, пока они не достигнут уровня, который полностью перекроет поток.

ЕС должен прекратить подпитывать «российскую военную машину» и «ограничить зависимость европейских фермеров от российских удобрений», заявила депутат Инес Вайдере, возглавляющая в Европарламенте кампанию за введение тарифов.

Однако, как пишет France24, данная инициатива не нашла поддержки со стороны фермеров.

Панъевропейская группа фермеров Copa-Cogeca объяснила, что в условиях растущих производственных затрат использование российских удобрений является «наиболее конкурентоспособным с точки зрения цены благодаря налаженной логистике» для поставок в ЕС.

Стоимость варьируется, но тонна азотных удобрений в настоящее время стоит около 400 долларов, говорится в материале France24.

Брюссель также намерен ввести пошлины, чтобы предотвратить косвенный экспорт российского газа, который используется для производства удобрений.