Эксперт развеял главный миф об экономии на покупке авиабилетов

Один из самых распространенных мифов касается выбора дня недели для покупки билетов, например, вторника или воскресенья. «На самом деле отличные билеты можно найти в любой день и час: все зависит от сезонности, курса валют и спроса», — отметил Кузьмин «Газете.Ru».
Эксперт также опроверг мнение о том, что билеты всегда выгоднее приобретать максимально заранее. По его словам, лучшее ценовое предложение по внутренним направлениям появляется примерно за месяц до даты вылета, а по международным — за два месяца. Однако, добавил Кузьмин, недорогие билеты иногда появляются и за один-два дня до отправления, если позволяет спрос.
Лоукостеры, по словам представителя Туту, не гарантируют самую низкую стоимость путешествия. «Путешественник выбирает недорогой тариф с ручной кладью, потом докупает место в салоне, багаж, еду, и в итоге стоимость перелета лоукостером ничем не отличается от перелета “обычной” авиакомпанией», — подчеркнул Кузьмин.
Для эффективной экономии на перелетах Кузьмин рекомендует пользоваться календарем цен и быть гибким относительно дат путешествия.
«Иногда нужно всего лишь передвинуть перелет на день, и билет будет дешевле. Также смотрите рейсы с пересадками и проверяйте цены в соседние города и аэропорты: в ОАЭ, например, есть аэропорт Шарджа, который находится в тридцати минутах езды от Дубая. Бывает, что рейсы туда стоят дешевле. Подписывайтесь на уведомления о скидках на билеты, тогда вам сразу придет сообщение, если цена билета снизится», — резюмировал эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».