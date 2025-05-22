Эксперт развеял главный миф об экономии на покупке авиабилетов

«Иногда нужно всего лишь передвинуть перелет на день, и билет будет дешевле. Также смотрите рейсы с пересадками и проверяйте цены в соседние города и аэропорты: в ОАЭ, например, есть аэропорт Шарджа, который находится в тридцати минутах езды от Дубая. Бывает, что рейсы туда стоят дешевле. Подписывайтесь на уведомления о скидках на билеты, тогда вам сразу придет сообщение, если цена билета снизится», — резюмировал эксперт.