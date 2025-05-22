Эксперт назвал размер платежа по семейной ипотеке в 2025 году

«Максимальная сумма кредита по льготной ставке 6% в рамках семейной ипотеки для Москвы сегодня составляет 12 млн рублей. Для покупки трехкомнатной квартиры с бюджетом до 15 млн рублей необходимо добавить минимальный первоначальный взнос — 20%, это примерно 3 млн рублей. В таком случае ежемесячный платеж по семейной ипотеке при оформлении кредита на 12 млн рублей на максимальный срок 30 лет со ставкой 6% составит около 72 тыс. рублей», — отметил он «Газете.Ru».