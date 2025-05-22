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Эксперт назвал размер платежа по семейной ипотеке в 2025 году

В 2025 году ежемесячный платеж по семейной ипотеке составит порядка 72 тысяч рублей. Об этом сообщил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Максимальная сумма кредита по льготной ставке 6% в рамках семейной ипотеки для Москвы сегодня составляет 12 млн рублей. Для покупки трехкомнатной квартиры с бюджетом до 15 млн рублей необходимо добавить минимальный первоначальный взнос — 20%, это примерно 3 млн рублей. В таком случае ежемесячный платеж по семейной ипотеке при оформлении кредита на 12 млн рублей на максимальный срок 30 лет со ставкой 6% составит около 72 тыс. рублей», — отметил он «Газете.Ru».

Эксперт также рассказал, что при покупке недвижимости стоимостью значительно выше указанной ряд кредитных организаций предоставляют возможность оформить комбинированную семейную ипотеку на сумму до 30 млн рублей с двумя договорами.

«При этом на сумму до 12 млн рублей ставка составит 6%, а на остальную сумму будет действовать стандартная ставка в 23−26% годовых», — пояснил он.

Овечкин отметил, что при частичном досрочном погашении кредита заемщик имеет возможность выбрать, какой из долгов закрывать в первую очередь. По его словам, оптимально сначала погашать кредит с более высокой процентной ставкой.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»