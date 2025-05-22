Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DM: бюджетные авиакомпании могут начать продавать стоячие места

Несколько бюджетных авиакомпаний планируют ввести в продажу только стоячие места. Об этом сообщает Daily Mail.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Как сообщает издание со ссылкой на аккаунт entrepreneurshipquote в Instagram* (деятельность Instagram* признана в России экстремистской и запрещена), мягкие сиденья в велосипедном стиле, которые позволяют пассажирам наклоняться под углом, не садясь полностью, могут появиться уже в 2026 году.

Эти сиденья, представленные производителем Aviointeriors, увеличат вместимость салона на 20%, говорится в материале Daily Mail.

Вертикальное кресло под названием Skyrider 2.0 было впервые представлено на выставке Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге. По сравнению с более ранней моделью в Skyrider 2.0 больше набивки и более прочное крепление: стойки соединяют каждый ряд с потолком и полом, а не просто крепятся к перилам.

Глава Ryanair Майкл О’Лири открыто заявил о своём желании использовать «стоячие места».

В 2012 году он отметил, что хочет, чтобы его Boeing 737 и 800 были оснащены 10 рядами таких кресел и 15 рядами традиционных сидений. В то время Майкл предположил, что билеты на стоячие места могут стоить от 1 до 5 фунтов стерлингов.