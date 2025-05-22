DM: бюджетные авиакомпании могут начать продавать стоячие места

Вертикальное кресло под названием Skyrider 2.0 было впервые представлено на выставке Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге. По сравнению с более ранней моделью в Skyrider 2.0 больше набивки и более прочное крепление: стойки соединяют каждый ряд с потолком и полом, а не просто крепятся к перилам.