DM: бюджетные авиакомпании могут начать продавать стоячие места

Как сообщает издание со ссылкой на аккаунт entrepreneurshipquote в Instagram* (деятельность Instagram* признана в России экстремистской и запрещена), мягкие сиденья в велосипедном стиле, которые позволяют пассажирам наклоняться под углом, не садясь полностью, могут появиться уже в 2026 году.
Эти сиденья, представленные производителем Aviointeriors, увеличат вместимость салона на 20%, говорится в материале Daily Mail.
Вертикальное кресло под названием Skyrider 2.0 было впервые представлено на выставке Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге. По сравнению с более ранней моделью в Skyrider 2.0 больше набивки и более прочное крепление: стойки соединяют каждый ряд с потолком и полом, а не просто крепятся к перилам.
Глава Ryanair Майкл О’Лири открыто заявил о своём желании использовать «стоячие места».
В 2012 году он отметил, что хочет, чтобы его Boeing 737 и 800 были оснащены 10 рядами таких кресел и 15 рядами традиционных сидений. В то время Майкл предположил, что билеты на стоячие места могут стоить от 1 до 5 фунтов стерлингов.