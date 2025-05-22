Bild рассказала о письме Шредера немецким депутатам о «Северном потоке»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что его позиция по поводу российского газопровода «Северный поток-2» «была и остается позитивной», пишет Bild со ссылкой на его письмо депутатам регионального парламента федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.
«Во время моего пребывания на посту канцлера я всегда осознавал, что Германия — промышленно развитая страна с небольшими запасами природных ресурсов, чье благосостояние может быть увеличено и сохранено только в том случае, если эта страна останется конкурентоспособной на мировом рынке. Но для этого нужна доступная и надежная энергия для нашей промышленности», — приводит издание выдержки из письма.
Выработка электроэнергии из газа — лучшее решение для Германии, так как использование возобновляемых источников ненадежно из-за их зависимости от погодных условий, считает Шредер. Он добавил, что трубопроводные поставки являются более экологичными, чем танкерные перевозки сжиженного природного газа.
«Это всегда было рационально и выгодно для Германии, — написал бывший канцлер. — И эти решения не стали неправильными из-за ужасной войны на Украине».
Парламентская комиссия федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания расследует деятельность фонда «Защита климата и окружающей среды MV», основанного в начале 2021 года. Как пишет Bild, фактически фонд был создан для защиты «Северного потока — 2» от санкций США, а его финансирование почти в полной мере осуществляла дочерняя компания «Газпрома». Шредер должен был выступить в качестве свидетеля на заседании комиссии, но дважды туда не явился. В письме он объяснил это состоянием здоровья. «Я не склонен избегать задач, даже если они неприятны», — написал он.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» проходят из России в Германию по дну Балтийского моря. В сентябре 2022 года три из четырех ниток были повреждены в результате взрывов. В тот момент прокачка по «Северному потоку» была остановлена для ремонтных работ, а «Северный поток-2» еще не ввели в эксплуатацию. Издания Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD называли причастными к подрыву трех сотрудников школы дайвинга Scuba Family в Киеве — Евгения и Светлану Успенских, а также Владимира Журавлева. Ордер на арест последнего выдала Федеральная прокуратура Германии. Глава надзорного ведомства Йенс Роммель сообщал, что личности двух подозреваемых удалось установить. Украина отрицала причастность к произошедшему. Президент России Владимир Путин допускал, что подрыв осуществили США или третья сторона под их влиянием.
Москва и Вашингтон обсуждали перезапуск «Северного потока — 2» с участием американских инвесторов, что возмутило несколько стран ЕС, писала в марте Financial Times. В Белом доме обсуждали снятие санкций против газопровода, однако против выступил госсекретарь Марко Рубио, уточняла Politico. 16 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала об обсуждении новых ограничений в отношении трубопроводов проекта Nord Stream.