Bild рассказала о письме Шредера немецким депутатам о «Северном потоке»

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» проходят из России в Германию по дну Балтийского моря. В сентябре 2022 года три из четырех ниток были повреждены в результате взрывов. В тот момент прокачка по «Северному потоку» была остановлена для ремонтных работ, а «Северный поток-2» еще не ввели в эксплуатацию. Издания Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD называли причастными к подрыву трех сотрудников школы дайвинга Scuba Family в Киеве — Евгения и Светлану Успенских, а также Владимира Журавлева. Ордер на арест последнего выдала Федеральная прокуратура Германии. Глава надзорного ведомства Йенс Роммель сообщал, что личности двух подозреваемых удалось установить. Украина отрицала причастность к произошедшему. Президент России Владимир Путин допускал, что подрыв осуществили США или третья сторона под их влиянием.