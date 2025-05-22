ФАС оштрафовала Альфа-банк за недостоверную рекламу кредитной карты

Как пояснила ФАС, рекламная кампания проводилась с использованием поисковых систем и в Московском метрополитене. В объявлениях содержалось обещание «Кэшбэк 10% на все», что выглядело особенно привлекательно для клиентов.
Однако на официальном сайте Альфа-Банка уточнялось, что акция действует только на определенные категории операций по карте.
Служба указала, что подобные действия вводили потребителей в заблуждение относительно реальных условий предоставления финансовой услуги. В результате ведомство признало такую рекламу недостоверной, вынесло предписание о прекращении нарушения и наложило штраф на Альфа-Банк.
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