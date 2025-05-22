Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС оштрафовала Альфа-банк за недостоверную рекламу кредитной карты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Альфа-банк за недостоверную рекламу кредитной карты. Об этом говорится в сообщении на сайте службы.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

Как пояснила ФАС, рекламная кампания проводилась с использованием поисковых систем и в Московском метрополитене. В объявлениях содержалось обещание «Кэшбэк 10% на все», что выглядело особенно привлекательно для клиентов.

Однако на официальном сайте Альфа-Банка уточнялось, что акция действует только на определенные категории операций по карте.

Служба указала, что подобные действия вводили потребителей в заблуждение относительно реальных условий предоставления финансовой услуги. В результате ведомство признало такую рекламу недостоверной, вынесло предписание о прекращении нарушения и наложило штраф на Альфа-Банк.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»