В МВД объяснили, как мошенники усыпляют бдительность россиян

В МВД добавили, что еще одним синонимом стал «секретный счет» — он не индексируется в банковской системе, поэтому доступ не получит никто, или «специальный счет». Кроме того, мошенники предлагают обеспечить безопасность средств, переведя деньги на «резервный» или «транспортировочный» счета.