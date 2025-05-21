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В МВД объяснили, как мошенники усыпляют бдительность россиян

Мошенники используют психологические уловки, чтобы заставить гражданина поверить в необходимость перевода денег на «безопасный счет», говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Как говорится в публикации ведомства в Telegram, злоумышленники придумали десятки синонимов, призванных усыпить бдительность. Так, например, криптовалютный счет — аферисты предлагают «защитить» средства с помощью технологии блокчейн. Также мошенники могут попросить перевести деньги на «декларационный» счет, якобы он необходим для учета средств перед проведением обыска.

В МВД добавили, что еще одним синонимом стал «секретный счет» — он не индексируется в банковской системе, поэтому доступ не получит никто, или «специальный счет». Кроме того, мошенники предлагают обеспечить безопасность средств, переведя деньги на «резервный» или «транспортировочный» счета.

«Все эти счета — просто счета мошенников, а единственный по-настоящему безопасный — это ваш счет», — заключили в МВД.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».