В Москве поставлен рекорд по числу ипотечных сделок. Что произошло

С января по апрель 2025 года в Москвы было зарегистрировано 40,63 тыс. ипотечных кредитов, взятых на покупку первичного и вторичного жилья. Это рекордный показатель для первых четырех месяцев года за всю историю ведения статистики (с 2009 года), говорится в отчете столичного управления Росреестра.
Как увеличилось число ипотечных сделок в Москве на четыре месяца 2025 года.
Показатель числа ипотечных сделок в Москве за январь—апрель 2025 года на 8,6% превосходит аналогичный период прошлого года (37,4 тыс.) и на 1,7% больше января — апреля 2023 года.
Почему растет количество ипотечных сделок.
Рекорд по числу ипотечных сделок, поставленный в Москве за первые четыре месяца 2025 года, основатель аналитической платформы bnMAP.pro Ирина Доброхотова объясняет широким использованием льготных программ. И уточняет: фактически только они сейчас дают доступные деньги для покупки жилья.
Ставки по льготной ипотеке сохраняются на том же уровне, которым они задаются условиями программы. Например, по самой популярной из них, семейной ипотеке, они по-прежнему 6% годовых.
При этом по рыночной ипотеке ставки хоть медленно и снижаются, но до сих пор в разы превосходят ставки по льготным программам. Так, на середину мая 2025 года, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), средняя ставка по рыночной ипотеке на новостройки составляет 26,5%, а на вторичное жилье — 26,7% годовых.
«Также возможна реализация небольшого отложенного спроса, который так или иначе формируется за счет очень дорогой рыночной ипотеки, особенно в масс-сегменте. Не исключено, что незначительная часть покупателей решила переложить средства с депозитов в недвижимость», — говорит Доброхотова.
«Положительная динамика зарегистрированных договоров показывает, что москвичи продолжают использовать ипотеку для решения своих жилищных вопросов, ориентируясь на доступные льготные программы и разнообразное предложения на рынке недвижимости», — добавляет руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.
В апреле ипотека продолжила пользоваться популярностью.
В апреле 2025 года на первичном и вторичном рынках столичного жилья зарегистрировано 11,55 тыс. сделок с использованием ипотеки. Как уточняют в Росреестре, это на 11,2% превосходит мартовский показатель, а также на 8,8% больше, чем в апреле прошлого года, и почти сопоставимо с показателем апреля 2023 года (меньшего его лишь на 0,7%).
В прошлом году, по данным Росреестра, на первичном рынке столицы было зарегистрировано 71,79 тыс. сделок с использованием ипотеки. Это на 24,6% меньше показателя 2023 года. Одной из причин снижения эксперты назвали коррекцию рынка после окончания массовой льготной ипотеки.