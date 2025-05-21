В Москве поставлен рекорд по числу ипотечных сделок. Что произошло

В апреле 2025 года на первичном и вторичном рынках столичного жилья зарегистрировано 11,55 тыс. сделок с использованием ипотеки. Как уточняют в Росреестре, это на 11,2% превосходит мартовский показатель, а также на 8,8% больше, чем в апреле прошлого года, и почти сопоставимо с показателем апреля 2023 года (меньшего его лишь на 0,7%).