Стоимость биткойна обновила исторический максимум

Стоимость биткойна ускорила свой рост на фоне проведения выборов президента США в 2024 году. Тогда, 5 ноября, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум, установленный 14 марта 2024 года, превысив отметку в $73,778 тыс. Ранее гендиректор криптобиржи Binance Ричард Тэн в комментарии британской газете Financial Times заявил, что с победой Дональда Трампа на выборах президента США для криптовалют «начался золотой век». 6 ноября стоимость биткойна ускорила свой рост на фоне президентских выборов в США и поднималась на 10,1% — до $75 тыс., обновляя предыдущий исторический максимум, свидетельствуют данные площадки Binance.