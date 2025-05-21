Стоимость биткойна обновила исторический максимум

По состоянию на 19:38 мск биткойн рос на 4,15% и находился на уровне $109,678 тыс.
К 20:00 мск биткойн замедлил рост и находился на уровне $109,343 тыс. (+3,83%).
20 января криптовалюта обновляла свой предыдущий рекорд, превысив $109,588 тыс.
Ранее эксперты сообщали ТАСС, что криптовалюта может легко продолжить дальнейший рост — вплоть до $300 тыс. в текущей фазе роста. При этом технические коррекции, которые при отсутствии серьезных негативных факторов будут выкуплены, не исключены.
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».
О причинах роста
Стоимость биткойна ускорила свой рост на фоне проведения выборов президента США в 2024 году. Тогда, 5 ноября, стоимость криптовалюты обновила исторический максимум, установленный 14 марта 2024 года, превысив отметку в $73,778 тыс. Ранее гендиректор криптобиржи Binance Ричард Тэн в комментарии британской газете Financial Times заявил, что с победой Дональда Трампа на выборах президента США для криптовалют «начался золотой век». 6 ноября стоимость биткойна ускорила свой рост на фоне президентских выборов в США и поднималась на 10,1% — до $75 тыс., обновляя предыдущий исторический максимум, свидетельствуют данные площадки Binance.