Сбой в работе терминала Bloomberg нарушил торги облигациями в Европе

21 мая в работе терминала Bloomberg произошел сбой, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Неполадки нарушили аукционы по продаже облигаций в Европе: в Великобритании Debt Management Office продлило время торгов, в Португалии и Швеции торги гособлигациями были отложены из-за технических проблем.
Трейдеры отмечали значительные задержки и отсутствие актуальных котировок, что затруднило проведение сделок, — в некоторых случаях участникам рекомендовали воздержаться от торгов.
Служба поддержки Bloomberg подтвердила глобальную проблему, заверив, что инженеры работают над ее устранением. По состоянию на середину дня работа терминалов постепенно восстанавливалась.
Позднее представитель компании сообщил, что функциональность полностью восстановлена. Как отмечает Bloomberg, ранее подобные сбои уже случались на рынке: в этом году система расчетов Европейского центрального банка и платформа аукционов Банка Англии прерывали работу из-за технических сбоев.
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