Сбой в работе терминала Bloomberg нарушил торги облигациями в Европе

21 мая в работе терминала Bloomberg произошел сбой, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Неполадки нарушили аукционы по продаже облигаций в Европе: в Великобритании Debt Management Office продлило время торгов, в Португалии и Швеции торги гособлигациями были отложены из-за технических проблем.