Как изменятся цены на проезд в метро с 1 июня

«С 1 июня 2025 года стоимость билетов на проезд в городском транспорте Москвы будет скорректирована в среднем на 5% в целях компенсации растущих расходов перевозчиков на топливо, электроэнергию, запасные части и другие необходимые материалы», — говорится в сообщении.
При этом стоимость разовой поездки на метро, Московском центральном кольце, Московских центральных диаметрах на территории Москвы, наземном городском пассажирском транспорте по билету «Кошелек» на карте «Тройка» составит 67 рублей вместо 63 рублей, а в пригороде — 90 рублей вместо 84.
Стоимость поездок по иным билетам по тарифу «Кошелек», «Единый» с лимитом и при оплате банковской картой изменится на 4−6 рублей.
При этом стоимость разовой поездки по биометрии составит 63 рубля, что на 4 рубля меньше, чем по билету «Кошелек» и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой.
«Таким образом оплата по биометрии вот уже четвертый год остается самым выгодным способом оплаты проезда, которым пользуются более 400 тысяч пассажиров», — отметили в пресс-службе.
В Дептрансе уточнили, что при поездках с использованием нескольких видов транспорта наиболее выгодным останется тариф «90 минут». Стоимость проездных билетов без лимита поездок на 30, 90 и 365 дней остается одной из самых низких среди российских городов-миллионников.
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