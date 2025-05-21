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Россия закупила грузинский картофель на рекордную сумму

Грузия в апреле увеличила поставки картофеля в Россию до рекордных 6,8 млн долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на грузинскую статистическую службу.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Соцсети

Как отмечает издание, грузинские компании в апреле поставили на российский рынок 16,3 тысячи тонн картофеля на 6,8 млн долларов. По данным статслужбы, показатель за месяц вырос в 1,4 раза в денежном выражении и на треть в физическом.

Кроме того, Россия третий месяц подряд остается основным покупателем грузинского картофеля — с начала 2025 года закупки уже достигли 42 тысяч тонн на 16,9 миллиона долларов.

Грузинский картофель в апреле также закупали Азербайджан, Армения, Казахстан, Туркмения, Молдавия и Узбекистан.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».