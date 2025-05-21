Россия закупила грузинский картофель на рекордную сумму

Как отмечает издание, грузинские компании в апреле поставили на российский рынок 16,3 тысячи тонн картофеля на 6,8 млн долларов. По данным статслужбы, показатель за месяц вырос в 1,4 раза в денежном выражении и на треть в физическом.
Кроме того, Россия третий месяц подряд остается основным покупателем грузинского картофеля — с начала 2025 года закупки уже достигли 42 тысяч тонн на 16,9 миллиона долларов.
Грузинский картофель в апреле также закупали Азербайджан, Армения, Казахстан, Туркмения, Молдавия и Узбекистан.
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