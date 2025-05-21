По долгу дружба: РФ получила первый с начала СВО иностранный кредитный рейтинг

Россия впервые с начала СВО получила первый суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве. Причем его значение оказалось выше, чем до спецоперации. Рейтинг «BBB+g» РФ присвоило China Chengxin International Credit Rating. Это знаковое событие в контексте текущей экономической и геополитической ситуации, полагают эксперты. Повышение оценки может стать формальным основанием для расширения доступа РФ к инструментам финансирования на азиатских рынках. Как еще присвоение рейтинга скажется на отношениях России и Китая — в материале «Известий».