Минприроды: запасов нефти в России хватит на 26 лет

По итогам 2024 года, добыча нефти с конденсатом в России составила 516,1 миллиона тонн. По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году она снизилась на символические 0,02% — до 516 миллионов тонн. В 2026 году она подрастет до 525,2 миллиона, в 2027 году — до 532,6 миллиона, а в 2028 году — до 540 миллионов тонн.