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Минприроды: запасов нефти в России хватит на 26 лет

Лишь 13 миллиардов из 31 миллиарда тонн запасов нефти в России рентабельны, большая их часть — трудноизвлекаемые, а всего запасов при текущей добыче хватит на 26 лет. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По его словам, сейчас в России 31 миллиард тонн запасов нефти и 95 миллиардов тонн ее ресурсов. Их отличие в том, что ресурсы надо еще подготовить за счет геологоразведки — как государством, так и компаниями, и только потом перевести их в запасы.

«Из 31 миллиарда тонн запасов рентабельных — 13 миллиардов тонн. При текущей добыче (516 миллионов тонн в год — ред.) их хватит на 26 лет. Из этих запасов значительная часть — это трудноизвлекаемые запасы, на которые были вовремя даны налоговые льготы, что позволило сделать их добычу рентабельной», — рассказал Козлов в ходе правительственного часа в Госдуме.

Помимо этого, Козлов отметил, что на недавнем совещании в правительстве Минприроды, Минэнерго и нефтяники сошлись на необходимости налоговых льгот для трудноизвлекаемых запасов нефти.

«Буквально недавно состоялось совещание у (премьер-министра РФ — ред.) Михаила Владимировича Мишустина, выступали наши коллеги, руководители крупных предприятий, Минэнерго. Все поддержали, что эту работу надо продолжать и поддержать трудноизвлекаемые ресурсы с точки зрения в том числе налоговых льгот», — заключил он.

По итогам 2024 года, добыча нефти с конденсатом в России составила 516,1 миллиона тонн. По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году она снизилась на символические 0,02% — до 516 миллионов тонн. В 2026 году она подрастет до 525,2 миллиона, в 2027 году — до 532,6 миллиона, а в 2028 году — до 540 миллионов тонн.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».