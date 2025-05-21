Минфин поддержал продажу пива на стадионах

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в позиции министерства относительно продажи пива на стадионах, он отметил: «Нет. Мы работаем в правительстве, поэтому правительство должно принять соответствующее решение».
Напомним, ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев в эфире радиостанции «Серебряный дождь» поднимал вопрос о необходимости возвращения продажи пива на спортивных аренах.
В октябре 2024 года Сазанов также заявлял, что Министерство финансов поддерживает разрешение на продажу пива на стадионах, однако подчеркивал, что окончательное решение находится в ведении правительства.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Данное ограничение не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.
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