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Минфин поддержал продажу пива на стадионах

Министерство финансов Российской Федерации продолжает поддерживать идею о разрешении продажи пива на стадионах. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) статс-секретарь и заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в позиции министерства относительно продажи пива на стадионах, он отметил: «Нет. Мы работаем в правительстве, поэтому правительство должно принять соответствующее решение».

Напомним, ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев в эфире радиостанции «Серебряный дождь» поднимал вопрос о необходимости возвращения продажи пива на спортивных аренах.

В октябре 2024 года Сазанов также заявлял, что Министерство финансов поддерживает разрешение на продажу пива на стадионах, однако подчеркивал, что окончательное решение находится в ведении правительства.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 1 января 2005 года. Данное ограничение не распространялось на период проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»