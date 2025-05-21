СМИ: в Москве и Подмосковье мобильная связь работает с перебоями

«“Билайн” сообщил, что сейчас мобильная связь в Московской области может работать с перерывами по не зависящим от оператора причинам. В компании рекомендовали для доступа в интернет использовать Wi-Fi», — говорится в сообщении.
По данным портала Downdetector, сбой зафиксирован в работе операторов связи МТС, «МегаФон», «Билайн» и «Теле2».
Информация о неполадках поступает из Москвы, а также Московской, Владимирской, Липецкой, Владимирской, Архангельской и иных областей. Кроме того, пользователи отмечают перебои в работе мобильных приложений.
Помимо этого, портал зафиксировал жалобы на сбой в работе мессенджера Telegram. Больше всего сообщений о неполадках поступает из Краснодарского края и Республики Адыгея.
Ранее масштабный сбой был зафиксирован в работе ЕМИАС, ФНС, СБИС, системы «Честный знак» и «Госключа».
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