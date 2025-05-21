Россиянам объяснили, в каких случаях могут перенести отпуск

Перенос отпуска на следующий рабочий год, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом, возможен только в исключительных случаях. Например, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, индивидуального предпринимателя. Чтобы перенести отпуск, работодатель должен заручиться согласием работника. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.