Россиянам объяснили, в каких случаях могут перенести отпуск

Юрист уточнила, что ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Перенос отпуска на следующий рабочий год, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом, возможен только в исключительных случаях. Например, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, индивидуального предпринимателя. Чтобы перенести отпуск, работодатель должен заручиться согласием работника. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
«Отпуск может быть перенесен по инициативе работодателя без согласия работника только в случае введения специальных мер в сфере экономики Правительством Российской Федерации в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах», — подчеркнула Ноженко.
Она уточнила, что согласие работника на отзыв не требуется также только в случае введения специальных мер в сфере экономики правительством Российской Федерации в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах.
В остальных случаях отозвать работника из отпуска можно только с его согласия. В этом случае неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части.
«Как мы видим, отпуск, за одним исключением, может быть перенесен работодателем по инициативе работника или с согласия работника. Финансовые проблемы работодателя, дефицит кадров не является основанием для отказа в предоставлении отпуска или его перенесения», — сказала юрист.
Ноженко также уточнила, что если работодатель не предоставил сотруднику положенный отпуск, по закону предусмотрена материальная ответственность в виде денежной компенсации морального вреда работнику и (или) административная ответственность. Например, в виде штрафа, который для организации может достигать 70 000 рублей.
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