Эксперт перечислил основные причины законно не оплачивать счет в ресторане

Юрист не рекомендует молча вставать и уходить — свои претензии нужно озвучить и, если они не решены, то зафиксировать в книгу жалоб и предложений или оформить на месте претензию, заявив требование об исключении блюда из счета. В случае разногласий, как и по любому договору, заведение общественного питания должно обратиться в суд и доказать, что вам была оказана качественная услуга, прежде чем потребовать оплату.