Эксперт перечислил основные причины законно не оплачивать счет в ресторане

Заказывая блюдо в ресторане, у вас не возникает безусловной обязанности его оплатить. Оплачивать надо лишь в том случае, если услуга устроит вас по качеству. А обязать вас произвести оплату может только суд. Об этом рассказала Финансам Mail адвокат Елена Кудерко.
По ее словам, делая заказ в ресторане, мы заключаем договор. Все его существенные условия отражены в меню заведения: блюдо, его состав, внешний вид (подача), стоимость и сроки приготовления.
«Если заведение отступает от договоренностей по одному из этих параметров — договор может быть расторгнут или изменен», — утверждает юрист.
Как поясняет адвокат, если качество блюд вас устроило, то ресторан должен вам предложить иной порядок оплаты, к примеру, при следующем посещении.
Если в блюде оказался аллергенный ингредиент или к продукту у вас имеется пищевая непереносимость, и он не обозначен в меню, вы можете от него отказаться и не оплачивать.
«А в случае приступа аллергии посетитель вправе заявить требования к ресторану о компенсации расходов по лечению, поскольку вред здоровью получен по вине заведения — недостаточной информации о составе блюда», — говорит адвокат.
Точно так же можно отказаться от заказа, если внешний вид блюда не соответствует изображению в меню. Ведь решение о заказе вы принимали исходя не только из его внешнего вида, но и вида, объема отраженных на фото продуктов.
Рестораторы обязаны раскрывать сведения о калорийности, белках, жирах и углеводах (КБЖУ) блюд. Если заказанные «диетические» блюда таковыми не являются по их КБЖУ, то оплачивать это блюдо вы тоже не обязаны.
«Безусловным основанием к отказу является наличие недостатков в блюде: излишние специи, низкая степень готовности продуктов, наличие инородных предметов, несоответствие температуры горячих/холодных блюд», — отмечает Елена Кудерко.
Если ресторан обещает готовность к определенному времени в рамках маркетинговой акции: «приготовим за 15 минут или блюдо бесплатно», то потребитель вправе требовать от заведения соблюдения таких деклараций.
Все вопросы по качеству необходимо урегулировать с официантом или менеджером заведения.
Юрист не рекомендует молча вставать и уходить — свои претензии нужно озвучить и, если они не решены, то зафиксировать в книгу жалоб и предложений или оформить на месте претензию, заявив требование об исключении блюда из счета. В случае разногласий, как и по любому договору, заведение общественного питания должно обратиться в суд и доказать, что вам была оказана качественная услуга, прежде чем потребовать оплату.
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