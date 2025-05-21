Эксперт рассказал, как изменится инфляция в России с 1 июня 2025 года

По мнению эксперта, первый месяц лета может оказаться неоднозначным по нескольким причинам.
«С одной стороны, это месяц снижения инфляции за счет удешевления сезонных продовольственных товаров — фруктов и овощей. На инфляцию также влияют сохраняющиеся оборонные расходы, а также дефицит кадров на рынке труда, подталкивающий рост компоненты заработной платы в структуре расходов бизнеса. Волатильность на сырьевых рынках также не вносит стабилизации, а введение вероятных новых санкций и торговых пошлин остается наиболее непрогнозируемым обстоятельством», — пояснил Гордиенко.
С другой стороны, отметил экономист, цены будут сдерживать сильный рубль, удешевляющий импортные товары, реализация отложенного спроса по некоторым сегментам рынка за счет скидок и иных инструментов ценового стимулирования, а также замедление объемов кредитования.
«Если посмотреть на текущие показатели от месяца к месяцу, то в апреле рост составил 0,4% против 0,65% в марте, что сохраняет годовой показатель до 10%. Банк России оценил квартальный рост цен по итогам первого квартала в 8,3% против 12,9% в четвертом квартале 2024 года», — уточнил Гордиенко. По его оценке, тренд на замедление инфляции очевиден.
Экономист добавил, что ключевая ставка оказывает несколько различных эффектов. Во-первых, в кредитной сфере наблюдается замедление темпов роста потребительского кредитования, что приводит к охлаждению спроса и сдерживанию цен на товары длительного пользования.
Во-вторых, высокий уровень ставки стимулирует размещение средств на рублевых депозитах под привлекательный процент. Несмотря на то что средняя ставка по депозитам в десяти крупнейших банках снизилась с 21,7% до 19,6%, она все равно остается достаточно высокой. Такие накопления, в свою очередь, ограничивают расходы домохозяйств. В-третьих, валютный аспект заключается в том, что это приводит к укреплению рубля и удешевлению импорта.
«В целом, можно сказать, что июнь 2025 года вполне может стать той поворотной точкой, когда ужесточение денежно-кредитной политики позволит явно замедлить инфляцию. Важно при этом не достичь другой крайности — спада в экономическом развитии, необходимо соблюдение баланса интересов», — подытожил Гордиенко.
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