Эксперт рассказал, как изменится инфляция в России с 1 июня 2025 года

Во-вторых, высокий уровень ставки стимулирует размещение средств на рублевых депозитах под привлекательный процент. Несмотря на то что средняя ставка по депозитам в десяти крупнейших банках снизилась с 21,7% до 19,6%, она все равно остается достаточно высокой. Такие накопления, в свою очередь, ограничивают расходы домохозяйств. В-третьих, валютный аспект заключается в том, что это приводит к укреплению рубля и удешевлению импорта.