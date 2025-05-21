Финансист назвал условие для резкого снижения цен на квартиры

В беседе с «Газетой.Ru» он напомнил, что с сентября прошлого года цены на новые квартиры в России не снижаются. При этом реальные цены ипотечных сделок за год выросли на 7,6%.
По словам финансиста, недвижимость проигрывает инфляции и ставкам по депозитам, но все же растет в цене. А учитывая планы ЦБ по снижению ставок в этом году и особенно активно в следующие два-три года, рынок жилья будет медленно расти либо стагнировать, но вряд ли активно падать.
«10−15%-ное падение цен на квартиры в масштабах страны возможно в случае сценария полноценного циклического кризиса. Или отмены всех льготных программ, включая семейную ипотеку», — добавил Кирилл Селезнев.
Комментируя данные «Домклик» о снижение цен на новостройки до 12% в некоторых городах, эксперт назвал ситуацию локальным явлением. Обычно они связаны с неумением застройщиков постепенно выводить квартиры на рынок или с проблемами у девелоперов, отчего они начинают демпинговать, пояснил специалист.
Для покупателей такой мини-кризис перепроизводства в отдельно взятом городе — это всегда благо и возможность купить жилье со скидкой, заключил он.
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