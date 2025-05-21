Финансист назвал условие для резкого снижения цен на квартиры

По словам финансиста, недвижимость проигрывает инфляции и ставкам по депозитам, но все же растет в цене. А учитывая планы ЦБ по снижению ставок в этом году и особенно активно в следующие два-три года, рынок жилья будет медленно расти либо стагнировать, но вряд ли активно падать.