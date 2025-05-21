Экономист рассказал о миллиардах, которые хранятся на забытых россиянами счетах

Бадалов пояснил, что на таких счетах могут оказываться средства как умерших или покинувших страну граждан, так и тех, кто находится на лечении, в местах лишения свободы или просто забыл о своих деньгах. Эти средства могут оставаться неиспользованными на протяжении длительного времени, пока не найдется наследник или сам собственник счета.