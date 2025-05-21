Экономист рассказал о миллиардах, которые хранятся на забытых россиянами счетах

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что на счетах россиян находятся средства, по которым не начисляются проценты. Они представляют собой невостребованные остатки на текущих счетах и счетах до востребования. Речь, по словам эксперта, может идти о миллиардах рублей.
«Бесплатные пассивы — явление обычное для банковской системы. Это средства, принадлежащие клиентам банков, но не приносящие расходы банку. Как правило, это остатки на текущих счетах и счетах до востребования. По таким счетам банковскими правилами не предусмотрено начисление процентов», — объяснил он.
Как сообщил эксперт, суммы на таких счетах хранятся незначительные — от нескольких рублей до десятков тысяч. Однако в рамках всей банковской системы бесплатные пассивы могут достигать сотен миллиардов рублей. Эти суммы изменяются в зависимости от того, как клиенты используют свои счета.
Бадалов пояснил, что на таких счетах могут оказываться средства как умерших или покинувших страну граждан, так и тех, кто находится на лечении, в местах лишения свободы или просто забыл о своих деньгах. Эти средства могут оставаться неиспользованными на протяжении длительного времени, пока не найдется наследник или сам собственник счета.
Важным аспектом является то, что банки, хотя и не могут присваивать эти деньги, имеют полное право использовать их. Более того, многие кредитные учреждения вводят комиссии на неактивные счета, что еще больше увеличивает их прибыль.
Клиенты, желающие узнать о своих счетах, могут воспользоваться современными государственными сервисами, которые позволяют получить информацию о наличии открытых счетов в различных банках. Все данные от банков и инвестиционных компаний поступают в Федеральную налоговую службу.
Тем не менее, Бадалов подчеркнул, что не каждый клиент готов посетить банк и проверить баланс своих счетов. В заключение, он отметил, что «бесплатные остатки всегда будут у банков», что свидетельствует о хронической проблеме невостребованных средств в финансовой системе.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».