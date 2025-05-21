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Экономист рассказал о миллиардах, которые хранятся на забытых россиянами счетах

Банки зарабатывают на миллиардах, хранящихся на забытых счетах российских граждан, заявил доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что на счетах россиян находятся средства, по которым не начисляются проценты. Они представляют собой невостребованные остатки на текущих счетах и счетах до востребования. Речь, по словам эксперта, может идти о миллиардах рублей.

«Бесплатные пассивы — явление обычное для банковской системы. Это средства, принадлежащие клиентам банков, но не приносящие расходы банку. Как правило, это остатки на текущих счетах и счетах до востребования. По таким счетам банковскими правилами не предусмотрено начисление процентов», — объяснил он.

Как сообщил эксперт, суммы на таких счетах хранятся незначительные — от нескольких рублей до десятков тысяч. Однако в рамках всей банковской системы бесплатные пассивы могут достигать сотен миллиардов рублей. Эти суммы изменяются в зависимости от того, как клиенты используют свои счета.

Бадалов пояснил, что на таких счетах могут оказываться средства как умерших или покинувших страну граждан, так и тех, кто находится на лечении, в местах лишения свободы или просто забыл о своих деньгах. Эти средства могут оставаться неиспользованными на протяжении длительного времени, пока не найдется наследник или сам собственник счета.

Важным аспектом является то, что банки, хотя и не могут присваивать эти деньги, имеют полное право использовать их. Более того, многие кредитные учреждения вводят комиссии на неактивные счета, что еще больше увеличивает их прибыль.

Клиенты, желающие узнать о своих счетах, могут воспользоваться современными государственными сервисами, которые позволяют получить информацию о наличии открытых счетов в различных банках. Все данные от банков и инвестиционных компаний поступают в Федеральную налоговую службу.

Тем не менее, Бадалов подчеркнул, что не каждый клиент готов посетить банк и проверить баланс своих счетов. В заключение, он отметил, что «бесплатные остатки всегда будут у банков», что свидетельствует о хронической проблеме невостребованных средств в финансовой системе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».