Экономист объяснил, какие факторы повысили цены на ягоды и фрукты

По мнению эксперта, завышенные цены на фрукты, овощи и ягоды в этом месяце — в первую очередь спекуляция продавцов на теме заморозках на юге России.
К реальному дефициту прошедшие холода и снегопады не приведут, считает он. Ведь большая часть ягод и фруктов ввозят в Россию из-за границы.
«Заморозки и снег на урожае в различных регионах они сказались по-разному, например, в Краснодарском крае было четыре волны, при этом ущерб в одном районе отличается от другого. Больше всего пострадали косточковые культуры, такие как абрикосы и черешня», — добавил Тихонов.
Однако это не создает дефицит на рынке: н атерритории России выращивают только 10% от всего объема внутреннего потребления. Остальное — импорт.
«То есть нельзя сказать, что эти заморозки сильно повлияли или повлияют на доступность черешни или других косточковых. Она больше зависит от урожая в Турции, Египте и Узбекистане. Надо смотреть, какая ситуация там, а я не слышал, чтобы у них сейчас были какие-то проблемы», — резюмировал он.
Клубника за полторы тысячи — это следствие не проблем с урожаем, а хайпа. Да, где-то локально она пострадала, как и другие культуры, но никто в том же Краснодарском крае четко не говорит, какой был ущерб, не бьет тревогу, не объявляет чрезвычайное положение. Завышение цен — традиционная история для первого урожая, а тут еще добавился информационный шум с заморозками.