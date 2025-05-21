Экономист объяснил, какие факторы повысили цены на ягоды и фрукты

«То есть нельзя сказать, что эти заморозки сильно повлияли или повлияют на доступность черешни или других косточковых. Она больше зависит от урожая в Турции, Египте и Узбекистане. Надо смотреть, какая ситуация там, а я не слышал, чтобы у них сейчас были какие-то проблемы», — резюмировал он.