Доллару предсказали быстрый рост до «сотки» к концу лета

По мнению экономиста, власти пойдут на этот шаг для увеличения рублевых поступлений в бюджет в виде налогов. Текущий курс для бюджета крайне невыгоден. При этом экономист считает, что доллар по 100 рублей не вызовет никаких проблем в экономике. Напротив, он улучшит торговый баланс РФ и благоприятно скажется на бюджете.