Доллару предсказали быстрый рост до «сотки» к концу лета

Не смотря на то, что последние месяцы рубль продолжает укрепляться к основным мировым валютам, ситуация может измениться уже к лету.
«Я уверен, что летом мы увидим “сотку”. Может и за 100 рублей утечь, но потом вернется. Ничего страшного в этом нет», — прогнозирует аналитик.
Банк России может перейти к снижению ключевой ставки на ближайшем заседании 6 июня. Это, считает Разуваев, станет началом цикла смягчения монетарной политики.
По мнению экономиста, власти пойдут на этот шаг для увеличения рублевых поступлений в бюджет в виде налогов. Текущий курс для бюджета крайне невыгоден. При этом экономист считает, что доллар по 100 рублей не вызовет никаких проблем в экономике. Напротив, он улучшит торговый баланс РФ и благоприятно скажется на бюджете.
По мнению собеседника, укрепление доллара к рублю до трехзначного уровня произойдет в короткие сроки, но власти будут контролировать данный процесс. В случае, если это будет необходимо, они смогут остановить снижение рубля и стабилизировать курс.