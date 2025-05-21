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Доллару предсказали быстрый рост до «сотки» к концу лета

Экономист Александр Разуваев в беседе с НСН высказал точку зрения, что рубль ждет достаточно быстрое и контролируемое ослабление и уже летом курс доллара может превысить отметку в 100 рублей.

Календарь инвестора: актуальные события
Источник: AP 2024

Не смотря на то, что последние месяцы рубль продолжает укрепляться к основным мировым валютам, ситуация может измениться уже к лету.

«Я уверен, что летом мы увидим “сотку”. Может и за 100 рублей утечь, но потом вернется. Ничего страшного в этом нет», — прогнозирует аналитик.

Банк России может перейти к снижению ключевой ставки на ближайшем заседании 6 июня. Это, считает Разуваев, станет началом цикла смягчения монетарной политики.

По мнению экономиста, власти пойдут на этот шаг для увеличения рублевых поступлений в бюджет в виде налогов. Текущий курс для бюджета крайне невыгоден. При этом экономист считает, что доллар по 100 рублей не вызовет никаких проблем в экономике. Напротив, он улучшит торговый баланс РФ и благоприятно скажется на бюджете.

По мнению собеседника, укрепление доллара к рублю до трехзначного уровня произойдет в короткие сроки, но власти будут контролировать данный процесс. В случае, если это будет необходимо, они смогут остановить снижение рубля и стабилизировать курс.