В Госдуме раскрыли, существует ли угроза отмены пенсий для россиян

«Ни в коем случае в России не отменят пенсии по старости. Законодательство Российской Федерации сформировано таким образом, что ухудшения не допускается. Если индексация пенсий, то только не ниже роста инфляции. Никто у людей не заберет пенсии. Пенсии формируются не за социальное положение, не за социальную, скажем так, благонадежность, не по факту демографической ситуации и не за то, сколько детей родил и воспитал пенсионер. Пенсии формируются из трудовой деятельности. Сколько человек заработал, столько он и получает», — подчеркнула депутат.