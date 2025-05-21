В Госдуме раскрыли, существует ли угроза отмены пенсий для россиян

Так она ответила на высказывание журналиста «Соловьев Live» Сергея Мардана, который озвучил предложение аннулировать данный вид выплат. Слова депутата публикует NEWS.ru.
Как подчеркнула парламентарий, государство гарантирует право на получение пенсий. Помимо этого, пенсии индексируют на величину не ниже уровня инфляции. Также Бессараб добавила, что выличина выплат гражданам зависит только от трудового стажа и объема отчислений.
«Ни в коем случае в России не отменят пенсии по старости. Законодательство Российской Федерации сформировано таким образом, что ухудшения не допускается. Если индексация пенсий, то только не ниже роста инфляции. Никто у людей не заберет пенсии. Пенсии формируются не за социальное положение, не за социальную, скажем так, благонадежность, не по факту демографической ситуации и не за то, сколько детей родил и воспитал пенсионер. Пенсии формируются из трудовой деятельности. Сколько человек заработал, столько он и получает», — подчеркнула депутат.
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