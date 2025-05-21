Депутат Горячева оценила предложение лишить бездетных россиян пенсий

«Каждый раз, когда звучат такие предложения, создается видимость дискуссии, но за ней нет никаких реальных решений. Видимо, обсуждать материнский капитал, ясли, жилье и поддержку семей — слишком скучно, а вот отмена пенсий звучит громко. Только пользы от таких идей — ноль. Если хотим настоящего роста рождаемости — нужно говорить с людьми серьезно, а не провоцировать их на раздражение и недоверие», — отметила парламентарий.
Ранее ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил лишить бездетных россиян пенсий в эфире своей авторской передачи. Журналист считает, что подобные меры — это единственный способ улучшить демографическую ситуацию в России.
Мардан пояснил, что нынешние методы стимулирования рождаемости якобы не дают эффекта, в связи с чем власти необходимо пойти на радикальные меры и пересмотреть пенсионную систему.
Ранее против идеи Мардана об увеличении демографии с помощью отмены пенсий выступила телеведущая Ксения Собчак.
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