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Депутат Горячева оценила предложение лишить бездетных россиян пенсий

Лишение бездетных россиян пенсии ради повышения рождаемости — это не забота о демографии, а способ привлечь внимание громким заголовком. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала депутат Госдумы Ксения Горячева. Так она прокомментировала слова ведущего программы «Соловьев Live» Сергея Мардана.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Каждый раз, когда звучат такие предложения, создается видимость дискуссии, но за ней нет никаких реальных решений. Видимо, обсуждать материнский капитал, ясли, жилье и поддержку семей — слишком скучно, а вот отмена пенсий звучит громко. Только пользы от таких идей — ноль. Если хотим настоящего роста рождаемости — нужно говорить с людьми серьезно, а не провоцировать их на раздражение и недоверие», — отметила парламентарий.

Ранее ведущий программы «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил лишить бездетных россиян пенсий в эфире своей авторской передачи. Журналист считает, что подобные меры — это единственный способ улучшить демографическую ситуацию в России.

Мардан пояснил, что нынешние методы стимулирования рождаемости якобы не дают эффекта, в связи с чем власти необходимо пойти на радикальные меры и пересмотреть пенсионную систему.

Ранее против идеи Мардана об увеличении демографии с помощью отмены пенсий выступила телеведущая Ксения Собчак.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».