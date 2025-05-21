Депутат Горячева оценила предложение лишить бездетных россиян пенсий

«Каждый раз, когда звучат такие предложения, создается видимость дискуссии, но за ней нет никаких реальных решений. Видимо, обсуждать материнский капитал, ясли, жилье и поддержку семей — слишком скучно, а вот отмена пенсий звучит громко. Только пользы от таких идей — ноль. Если хотим настоящего роста рождаемости — нужно говорить с людьми серьезно, а не провоцировать их на раздражение и недоверие», — отметила парламентарий.