Bloomberg: ЕС допускает введение нулевой квоты на импорт российского газа

Это позволит ЕС полностью прекратить сотрудничество предприятий с «Газпромом» и фактически утвердить план о запрете импорта российского газа до 2027 года, предложенный в начале мая. Он требовал одобрения всех стран—членов ЕС и был отклонен Венгрией и Словакией. Для введения нулевой квоты на импорт достаточно одобрения большинства, поэтому даже при отказе кого-либо из участников ЕС от такого ограничения мера может быть согласована.