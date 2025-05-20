В России останется меньше 270 банков к 2028 году

За четыре года число банков в России опустилось с 366 до 312 к началу 2025-го. К 2026 году оно упадет ниже 300, к 2027-му — ниже 290, а к 2028-му — ниже 270, говорится в прогнозе агентства, с которым ознакомилась «РГ».
«Российский банковский сектор традиционно отличается повышенной концентрацией на крупнейших игроках, при этом данная тенденция усилилась в течение последнего года — за счет завершения ряда объединений, затронувших лидеров рынка. В 2024-м и первом квартале 2025 года с рынка ушло 14 кредитных организаций, что укрепило позиции топ-10 банков», — говорят аналитики.
Их доля в активах сектора выросла с 78,5% до 79,8% в течение 2024-го и дополнительно до 80,7% к концу марта 2025-го. К началу 2026-го она поднимется до 81,5%, прогнозируют в рейтинговом агентстве.
В текущем году крупнейшим игрокам будет сложнее наращивать свои позиции на фоне более жестких требований к достаточности капитала, регуляторных новаций по ограничению кредитных рисков и потенциальной реализации кредитных рисков по крупным заемщикам, указывают аналитики.
В условиях ограничений по кредитованию крупнейших корпоративных заемщиков часть такой задолженности будет перераспределяться среди крупных банков за пределами топ-10. Это создаст потенциал для смещения доли активов в их пользу, полагают в «Эксперт РА». Кроме того, у некоторых из них есть ключевое преимущество — возможность проводить трансграничные платежи. На фоне введенных санкционных ограничений в отношении крупнейших кредитных организаций это повысило их значимость.
«Однако в случае геополитической оттепели и снятия санкций с лидеров рынка данные кредитные организации могут лишиться своих конкурентных преимуществ. Подобный сценарий вероятнее всего приведет к поглощению таких банков в рамках сделок слияния и поглощения после утраты ими своей уникальной ниши, в результате чего в российском банковском секторе число игроков может сократиться на несколько десятков штук в перспективе трех лет. Таким образом, долгосрочный потенциал дальнейшей консолидации остается очень высоким», — добавили аналитики.
При этом заметное место на российском банковском рынке стали занимать финтехи («ОЗОН Банк», «Вайлдберриз Банк», «Яндекс Банк», «Банк Точка»). Их доля выросла с 0,01% до 0,4% на протяжении 2022 — начала 2025 годов. Подняться в этом году она может и до 0,7%. Хотя такие игроки пока относительно малы по масштабу, их интенсивный рост и высокий уровень технологического развития позволят со временем потеснить крупнейшие банки в отдельных нишах.