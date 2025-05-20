В России останется меньше 270 банков к 2028 году

При этом заметное место на российском банковском рынке стали занимать финтехи («ОЗОН Банк», «Вайлдберриз Банк», «Яндекс Банк», «Банк Точка»). Их доля выросла с 0,01% до 0,4% на протяжении 2022 — начала 2025 годов. Подняться в этом году она может и до 0,7%. Хотя такие игроки пока относительно малы по масштабу, их интенсивный рост и высокий уровень технологического развития позволят со временем потеснить крупнейшие банки в отдельных нишах.