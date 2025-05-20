США предложили Катару купить у него Boeing 747, пишут СМИ

«Трамп поручил своему посланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу найти список пригодных для использования самолетов», — сообщает телеканал со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.
Как утверждают источники, изначально речь шла об аренде самолета, а не о его покупке. Лица, знакомые с ходом переговоров, подчеркивают, что сделка все еще находится на стадии обсуждения юристами обеих сторон. Стоимость самолета оценивается в 400 миллионов долларов, однако источники предполагают, что цена для президента Трампа будет снижена.
Однако Трамп неоднократно называл потенциальную сделку «подарком», что вызвало недовольство как со стороны демократов, так и некоторых республиканцев, которые усомнились в этичности такого щедрого жеста со стороны королевской семьи Катара.
Ранее сообщалось, что Трамп в свой первый президентский срок заказал два новых президентских самолета Boeing для замены устаревших. Изначальная стоимость контракта составляла 3,9 миллиарда долларов, а срок поставки — конец прошлого года. Однако из-за проблем с поставщиками, инженерных и производственных трудностей, проект значительно отстал от графика и превысил бюджет на миллиарды. Поэтому Пентагону было поручено рассматривать возможность приобретения нового президентского самолета у альтернативного поставщика.