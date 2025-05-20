США предложили Катару купить у него Boeing 747, пишут СМИ

Как утверждают источники, изначально речь шла об аренде самолета, а не о его покупке. Лица, знакомые с ходом переговоров, подчеркивают, что сделка все еще находится на стадии обсуждения юристами обеих сторон. Стоимость самолета оценивается в 400 миллионов долларов, однако источники предполагают, что цена для президента Трампа будет снижена.