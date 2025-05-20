Сенатор предложила создавать специальные рабочие места для «возрастных» россиян

«Зачастую благие намерения и декларации о поддержке не находят должного отражения в реальной ситуации на рынке труда, особенно для граждан старше 60 лет. Необходимо не просто призывать людей работать дольше, а создавать для этого реальные, а не формальные условия: масштабные программы переобучения, адаптированные к современным требованиям и возрастным особенностям, экономическое стимулирование работодателей к созданию и сохранению “возрастных” рабочих мест, а также системная борьба с эйджизмом», — отметила сенатор.