Сенатор предложила создавать специальные рабочие места для «возрастных» россиян

«Зачастую благие намерения и декларации о поддержке не находят должного отражения в реальной ситуации на рынке труда, особенно для граждан старше 60 лет. Необходимо не просто призывать людей работать дольше, а создавать для этого реальные, а не формальные условия: масштабные программы переобучения, адаптированные к современным требованиям и возрастным особенностям, экономическое стимулирование работодателей к созданию и сохранению “возрастных” рабочих мест, а также системная борьба с эйджизмом», — отметила сенатор.
Она добавила, что без создания такой комплексной инфраструктуры достойной занятости мы рискуем получить лишь формальное увеличение числа работающих пенсионеров, но не качественное улучшение их положения и эффективное использование их бесценного опыта.
По словам Епифановой, Россия стоит перед лицом демографических вызовов, и сохранение в экономике опытных, квалифицированных кадров — не только вопрос наполнения пенсионной системы, но и залог передачи знаний, сохранения преемственности поколений на производстве и в сфере услуг.
В 2025 году, согласно пенсионной реформе, никто из россиян не сможет выйти на страховую пенсию по старости на общих основаниях. Этот год — переходный. Однако в 2026 году на пенсию выйдут россиянки 59 лет и россияне 64 лет, с 2028 года — 60 лет и 65 лет соответственно.
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