Россия закупилась китайскими томатами на миллионы долларов

В то же время объемы поставок российского мяса в Китай увеличились в 1,6 раза, до 63 миллионов долларов в денежном выражении. Этот результат оказался максимальным с октября прошлого года. В месячном выражении совокупные доходы российских поставщиков от экспорта этого вида продукции в Китай выросли на 14 процентов. Наиболее востребованной продукцией оказалось мясо птицы с показателем в 42,8 миллиона долларов.