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Россия в марте оказалась основным поставщиком огурцов в Польшу

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россия в марте увеличила экспорт огурцов в Польшу до максимальных за четыре года 2,7 миллиона евро, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.

Источник: © РИА Новости

Польские компании в начале весны приобрели 2,1 тысячи тонн на 2,7 миллиона евро, что в 2,5 раза больше экспорта в феврале и на четверть — в марте прошлого года. Стоимость продаж стала максимальной с марта 2021 года, когда она составила 3,1 миллиона евро.

Россия оказалась основным поставщиком огурцов в Польшу, обеспечив 83 процента импортных потребностей этой страны. Еще небольшие объемы страна получает от Турции (241 тысяча евро), Белоруссии (194 тысячи) и Украины (79 тысяч). В целом же Польша в марте ввезла огурцов на 3,25 миллиона евро, что в 1,6 раза больше февральского импорта.

Польша — главный импортер огурцов в Евросоюзе. При этом большой завоз из-за рубежа в марте также зафиксирован у Испании (2,8 миллиона евро) и Румынии (1,5 миллиона). Всего же страны ЕС в начале весны приобрели этой продукции на 9,1 миллиона евро, что на 7,5 процента меньше февральского импорта.