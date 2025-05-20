Россия сократила поставки сырой нефти в Китай

За январь—апрель 2025 года Китай импортировал 32,386 млн т сырой нефти, или 239,7 млн баррелей, что на 14,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Общая таможенная стоимость составила $17,085 млрд.
Общий объем импорта сырой нефти в Китай в апреле составил 48,06 млн т, из них на Россию приходится 8,07 млн т (59,7 млн баррелей) на $3,909 млрд, что на 12,9% меньше по сравнению с апрелем 2024 года.
Согласно данным китайского таможенного управления, в прошлом месяце Россия стала лидером по объему поставок сырой нефти в Китай. На втором и третьем местах — Малайзия (7,95 млн т) и Саудовская Аравия (5,53 млн т).
За январь—апрель 2024 года объем импорта российской нефти в Китай составил 37,778 млн т (280 млн баррелей) на сумму $22,475 млрд, из них поставки в апреле достигали 9,26 млн т (68,48 млн баррелей) на $5,793 млрд.
РБК направил запрос в пресс-службу Минэнерго России.
По итогам 2024 года объем импорта Китая сырой нефти из России достиг рекордных 108,5 млн т. По данным Reuters, спрос был зафиксирован как со стороны частных нефтеперерабатывающих заводов, так и государственных нефтяных компаний Пекина. Вместе с тем общий объем китайского импорта сырой нефти снизился на 1,9% из-за замедления экономического роста и высокого спроса на топливо.