Россия сократила поставки сырой нефти в Китай

По итогам 2024 года объем импорта Китая сырой нефти из России достиг рекордных 108,5 млн т. По данным Reuters, спрос был зафиксирован как со стороны частных нефтеперерабатывающих заводов, так и государственных нефтяных компаний Пекина. Вместе с тем общий объем китайского импорта сырой нефти снизился на 1,9% из-за замедления экономического роста и высокого спроса на топливо.