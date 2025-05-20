Россия нарастила спрос на южнокорейскую лапшу до исторического максимума

Как пишет издание, в середине весны южнокорейские компании поставили на российский рынок максимальные за все время 947 тонн лапши, что в два с половиной раза больше уровня месяцем ранее. Стоимость поставок выросла в 2,4 раза и также достигла рекорда в 4,4 млн долларов.
При этом, согласно статистике, Россия была на девятом месте по закупкам лапши у Южной Кореи. Первое место заняли США, импортировав товара на 33 млн долларов, второе — Китай (29,4 млн долларов), третье — Нидерланды (12,4 млн долларов).
Россия также увеличила закупки соуса из Южной Кореи, до 952 тысяч тонн и до 3 млн долларов в денежном выражении.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».