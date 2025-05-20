Россия нарастила спрос на южнокорейскую лапшу до исторического максимума

Как пишет издание, в середине весны южнокорейские компании поставили на российский рынок максимальные за все время 947 тонн лапши, что в два с половиной раза больше уровня месяцем ранее. Стоимость поставок выросла в 2,4 раза и также достигла рекорда в 4,4 млн долларов.