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Россия нарастила спрос на южнокорейскую лапшу до исторического максимума

Россия в апреле 2025 года импортировала из Южной Кореи лапши на рекордные 4,4 млн долларов, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные южнокорейской статистической службы.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Как пишет издание, в середине весны южнокорейские компании поставили на российский рынок максимальные за все время 947 тонн лапши, что в два с половиной раза больше уровня месяцем ранее. Стоимость поставок выросла в 2,4 раза и также достигла рекорда в 4,4 млн долларов.

При этом, согласно статистике, Россия была на девятом месте по закупкам лапши у Южной Кореи. Первое место заняли США, импортировав товара на 33 млн долларов, второе — Китай (29,4 млн долларов), третье — Нидерланды (12,4 млн долларов).

Россия также увеличила закупки соуса из Южной Кореи, до 952 тысяч тонн и до 3 млн долларов в денежном выражении.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».