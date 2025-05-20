Россия намерена обжаловать углеродный механизм Евросоюза в ВТО

По мнению российской стороны, такой европейский механизм ограничивает доступ на рынок ЕС. Благодаря этому у объединения появляется возможность сохранять свой рынок неконкурентным способом, перекладывая проблемы на другие страны.
«Реальные цели ЕС — оградить свои отрасли от добросовестных иностранных производителей и решить проблемы собственной неэффективности. ЕС пытается навязать всему миру стандарты, которые выгодны только Брюсселю», — заявил глава министерства Максим Решетников.
По его словам, ПКУМ не способствует продвижению в вопросе борьбы с изменением климата, он помогает лишь переносу проблем ЕС на других. Он добавил, что механизм забирает ограниченные ресурсы государств, не давая им развиваться.
Эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков 12 мая сообщил о том, что российский газ сохраняет конкурентные преимущества на мировом рынке, несмотря на санкционное давление. Основными направлениями экспорта стали Китай и страны Центральной Азии, а в перспективе поставки могут значительно вырасти.