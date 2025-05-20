Росфинмониторинг для борьбы с отмыванием денег намерен получить доступ к данным системы «Мир»

«Федеральная служба по финансовому мониторингу вносит проект федерального закона о внесении изменений в статьи Федерального закона “О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. Законопроект направлен на организацию взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу организацией, осуществляющей функции операционного центра при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Центрального банка Российской Федерации и национальной системе платежных карт в настоящее время такой организацией является АО “Национальная система платежных карт”», — сказано в пояснительной записке.
«Мир» — российская национальная платёжная система, которая предоставляет услуги проведения платёжных операций и выпускает банковские карты. Система была запущена в 2015 году. Оператором системы является АО «Национальная система платёжных карт» (НСПК). Карты «Мир» поддерживают интернет-платежи, овердрафт, бесконтактную оплату и выдачу наличных при покупках.
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