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Росфинмониторинг для борьбы с отмыванием денег намерен получить доступ к данным системы «Мир»

Федеральная служба по финансовому мониторингу для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма подготовила законопроект, согласно которому она сможет получать доступ к данным системы быстрых платежей и платежной системы «Мир». Об этом сказано в тексте пояснительной записке к документу.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: ТАСС

«Федеральная служба по финансовому мониторингу вносит проект федерального закона о внесении изменений в статьи Федерального закона “О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. Законопроект направлен на организацию взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу организацией, осуществляющей функции операционного центра при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Центрального банка Российской Федерации и национальной системе платежных карт в настоящее время такой организацией является АО “Национальная система платежных карт”», — сказано в пояснительной записке.

«Мир» — российская национальная платёжная система, которая предоставляет услуги проведения платёжных операций и выпускает банковские карты. Система была запущена в 2015 году. Оператором системы является АО «Национальная система платёжных карт» (НСПК). Карты «Мир» поддерживают интернет-платежи, овердрафт, бесконтактную оплату и выдачу наличных при покупках.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».