Росфинмониторинг для борьбы с отмыванием денег намерен получить доступ к данным системы «Мир»

«Федеральная служба по финансовому мониторингу вносит проект федерального закона о внесении изменений в статьи Федерального закона “О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. Законопроект направлен на организацию взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу организацией, осуществляющей функции операционного центра при осуществлении перевода денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей платежной системы Центрального банка Российской Федерации и национальной системе платежных карт в настоящее время такой организацией является АО “Национальная система платежных карт”», — сказано в пояснительной записке.