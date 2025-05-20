Размещение детей рядом с родителями в самолетах станет обязательным

«В начале этого года были согласованы дополнительные преимущества для пассажиров с детьми. При наличии двух и более детей и отсутствии достаточного количества мест в блоке кресел допускается предоставление пассажирам соседних мест в непосредственной близости друг от друга. Все эти положения либо уже закреплены, либо в ближайшее время будут внесены в законодательство и будут подлежать обязательному применению авиакомпаниями», — пояснила она.