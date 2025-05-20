Размещение детей рядом с родителями в самолетах станет обязательным

«В начале этого года были согласованы дополнительные преимущества для пассажиров с детьми. При наличии двух и более детей и отсутствии достаточного количества мест в блоке кресел допускается предоставление пассажирам соседних мест в непосредственной близости друг от друга. Все эти положения либо уже закреплены, либо в ближайшее время будут внесены в законодательство и будут подлежать обязательному применению авиакомпаниями», — пояснила она.
По словам Хомяковой, в случае отсутствия достаточного количества мест в блоке кресел пассажирам с детьми предоставят соседние места в непосредственной близости друг от друга. Сейчас, согласно законодательству, авиакомпании предоставляют бесплатно одному ребенку соседнее место с его сопровождающим.
Инициатива по размещению детей в самолетах рядом с родителями была реализована в 2024 году Минтрансом РФ при участии авиакомпании. Приказ ведомства вступил в силу с 20 января 2025 года, теперь российские авиакомпании обязаны предоставлять бесплатно одному ребенку соседнее место в одном ряду с сопровождающим его пассажиром. При этом места не должны разделяться проходом.
XIII Петербургский международный юридический форум начал работу 19 мая. В 2025 году он проходит под девизом: «Право: уроки прошлого для мира будущего».
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