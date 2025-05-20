Названы города, в которых подешевели квартиры

Однокомнатные квартиры больше всего подешевели в Волгограде (-8,4% за месяц, до 9,5 млн рублей в среднем). Также стоимость немного снизилась в Новосибирске (-1,1%, до 7 млн рублей) и Омске (-1%, до 6,1 млн рублей в среднем). По данным сервиса, средняя полная цена однокомнатных квартир достигла 7,3 млн рублей (+1,5% за апрель).