«Магнит» закрыл сделку по покупке «Азбуки вкуса»

«Магнит» объявил о закрытии сделки по покупке контрольного пакета в ООО «Городской супермаркет», под управлением которого находятся магазины «Азбука вкуса», ретейлер стал владельцем около 81,55% долей в уставном капитале «Азбуки вкуса». Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении «Магнита».
Ретейлер объявил о приобретении контрольного пакета «Азбуки вкуса» через свое основное операционное дочернее общество АО «Тандер» 30 апреля. О такой договоренности РБК до этого говорили три источника.
5 мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку.
«Азбука вкуса» управляет 171 магазином в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, а также оказывает услуги онлайн-доставки, кейтеринга.
«В контур сделки вошли пять собственных кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств, а также три распределительных центра и складская инфраструктура доставки общей площадью 47 тыс. кв. м, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге», — рассказали в «Магните».
Ретейлер заверил, что сохранит бренд «Азбуки вкуса» и управленческую команду.
«Представители “Магнита” будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом “Азбуки вкуса”, операционное управление будет осуществляться менеджментом компании», — пообещали там.
По мнению генерального директора «Магнита» Евгения Случевского, «Азбука вкуса» сможет обогатить бизнес «своей экспертизой в развитии ультрамалых форматов и сегмента готовой еды, знаниями о премиальных покупателях», ей, в свою очередь, помогут «вывести на новый уровень онлайн-доставку и продолжить органический рост». «Я убежден, что в контуре “Магнита” компания не только сохранит свою корпоративную и клиентскую идентичность, но и получит новые возможности для качественного роста по многим направлениям», — уверен Случевский.
Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров в разговоре с РБК оценивал стоимость контрольного пакета «Азбуки вкуса» в 35−40 млрд руб. (при выручке ретейлера на уровне 100 млрд руб. по итогам 2024 года). Схожую оценку предлагал и исполнительный директор департамента анализа финансовых рынков Газпромбанка Марат Ибрагимов. Выручка ООО «Городской супермаркет» в 2024 году составила 101,2 млрд руб., чистая прибыль — 3,6 млрд руб.
В последние годы среди претендентов на покупку ретейлера назывались «Яндекс» и «Севергрупп» Алексея Мордашова.
Сеть «Азбука вкуса» основали в 1997 году бизнесмены Максим Кощеенко, Олег Лыткин, Сергей Верещагин и Олег Трыкин. Двое из них — Верещагин и Трыкин — вышли из бизнеса в 2012 году.
Среди акционеров «Азбуки вкуса» также были экс-владельцы Экспобанка Андрей Вдовин, Кирилл Якубовский, Павел Масловский и Питер Хамбро, которые приобрели 30% акций в 2008 году. В 2014 году Якубовский продал долю в кипрской V.M.H.Y. Holdings Ltd., через которую владел около 11% ретейлера, своим партнерам по Экспобанку. Сделку, как сообщали источники «Ведомостей», профинансировали компания Invest AG совладельцев Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова и основанная Романом Абрамовичем Millhouse. А уже в 2016 году Invest AG и Millhouse получили 34% акций «Азбуки вкуса» — этот пакет был заложен по кредиту, взятому Вдовиным и партнерами для выкупа доли Якубовского. В апреле этого года суд приговорил Якубовского к восьми годам колонии по делу о хищении $125 млн инвесторов. Арбитражный суд Москвы признал банкротом V.M.H.Y. Holdings, которая по-прежнему владеет 10,64% «Азбуки вкуса».
По состоянию на декабрь 2021 года Кощеенко и Лыткин совокупно владели 42,5% «Азбуки вкуса», у фондов Invest AG и Millhouse было 41,1%, еще 12% — у кипрской VMHY и 4,4% — у менеджмента компании. В начале 2024 года стало известно, что из бизнеса «Азбуки вкуса» вышли Александр Абрамов и Александр Фролов. О готовящемся выходе связанных с бизнесменами структур из капитала «Азбуки вкуса» компания предупредила в феврале — к началу апреля того же года сделка была закрыта. Новым акционером и инвестором компании стало АО «Бавэро Групп». Бенефициары этой зарегистрированной в 2023 году в Перми компании не раскрываются.
До 2018 года основным владельцем «Магнита» был ее основатель — Сергей Галицкий. В феврале 2018 года 29,1% компании выкупил ВТБ и затем перепродал часть пакета инвестиционной группе «Марафон» Александра Винокурова и Сергея Захарова. К 2021 году «Марафон» стал основным акционером группы. За последние годы «Магнит» активно развивался за счет сделок M&A: в 2021 году была выкуплена группа «Дикси», в 2023 году — маркетплейс KazanExpress (на его базе теперь работает «Магнит Маркет»), в 2024 году — крупнейшая на Дальнем Востоке розничная сеть «Самбери».
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