«Магнит» закрыл сделку по покупке «Азбуки вкуса»

Среди акционеров «Азбуки вкуса» также были экс-владельцы Экспобанка Андрей Вдовин, Кирилл Якубовский, Павел Масловский и Питер Хамбро, которые приобрели 30% акций в 2008 году. В 2014 году Якубовский продал долю в кипрской V.M.H.Y. Holdings Ltd., через которую владел около 11% ретейлера, своим партнерам по Экспобанку. Сделку, как сообщали источники «Ведомостей», профинансировали компания Invest AG совладельцев Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова и основанная Романом Абрамовичем Millhouse. А уже в 2016 году Invest AG и Millhouse получили 34% акций «Азбуки вкуса» — этот пакет был заложен по кредиту, взятому Вдовиным и партнерами для выкупа доли Якубовского. В апреле этого года суд приговорил Якубовского к восьми годам колонии по делу о хищении $125 млн инвесторов. Арбитражный суд Москвы признал банкротом V.M.H.Y. Holdings, которая по-прежнему владеет 10,64% «Азбуки вкуса».