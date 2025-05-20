Кому и на сколько повысят выплаты на детей с 1 июня

В Свердловской области с 1 июня вводят несколько дополнительных мер соцподдержки. Так, семьям с детьми, в которых оба родителя проходят очное обучение в ВУЗе или профессиональной образовательной организации региона, будут выплачивать компенсацию затрат на наем жилья во время учебы. Сумма выплаты равна фактически понесенным расходам, но не может превышать 15 000 рублей в месяц. Еще одно условие — хотя бы один ребенок в такой семье должен быть рожден позднее 01.01.2025 года.