Кому и на сколько повысят выплаты на детей с 1 июня

Кого ждет повышение единого пособия
С 1 июня у некоторых семей появится возможность увеличить размер получаемого ими единого пособия. Сделать это могут лица, которым в июне необходимо переоформить выплату, назначенную в прошлом году.
Напомним, что единое пособие положено семьям, у которых есть дети в возрасте до 17 лет, беременным женщинам со сроком шесть и более недель, которые встали на учет в женской консультации до 12 недели беременности. Кроме того, данная выплата полагается усыновителям и опекунам.
Основным показателем, ориентируясь на который можно получить единое пособие, является среднедушевой доход семьи. Он не должен быть выше регионального прожиточного минимума на душу населения, который действует на дату обращения за пособием. При назначении выплаты беременным применяют региональный прожиточный минимум для трудоспособного населения. В отношении родителей детей в возрасте до 17 лет действует региональный прожиточный минимум для детей (ст. 9, 10 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ).
Период, на который назначают пособие, составляет один год. Далее возможность его получения ежегодно продлевают путем подачи заявления.
Сумма пособия для конкретного получателя может быть равна 50%, 75% или 100% от величины указанного выше прожиточного минимума. Так, если у семьи в течение 2024 года снизился доход и при этом ей выплачивали на ребенка сумму в размере 50% от величины прожиточного минимума, то в этом году сумма пособия может вырасти до 75% или до 100%.
Важно учитывать и другие особенности в порядке получения единого пособия. Так, если в семье в июне родится еще один ребенок и она при этом она уже получает данную выплату, то единое пособие на новорожденного будет назначено в проактивном режиме в размере, который равен выплате на старших детей.
Кроме того, в случае снижения у семьи по каким-либо причинам дохода, один из ее членов вправе подать в органы социальной защиты населения заявление о получении государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.
Выплаты на детей на региональном уровне
С 1 июня в некоторых регионах начнут действовать меры социальной поддержки для семей с детьми.
В Самарской области должны произвести денежную выплату в размере 1500 рублей, приуроченную ко Дню защиты детей (Постановление Правительства Самарской области от 18.04.2025 № 213). Получить ее вправе следующие постоянно проживающие на территории региона категории граждан РФ:
- один из родителей семьи, воспитывающий четырех и более несовершеннолетних детей;
- отец, воспитывающий троих и более несовершеннолетних детей без матери в случае ее смерти, лишения родительских прав, ограничения родительских прав, либо в случае определения места жительства детей по месту жительства отца решением суда);
- одинокая мать, воспитывающая двух и более несовершеннолетних детей.
Выплата производится на каждого ребенка на основании заявления, которое необходимо представить с 1 мая по 31 августа путем личного обращения в управление соцзащиты по месту жительства (пребывания) на территории Самарской области или через сайт minsocdem.samregion.ru.
В Свердловской области с 1 июня вводят несколько дополнительных мер соцподдержки. Так, семьям с детьми, в которых оба родителя проходят очное обучение в ВУЗе или профессиональной образовательной организации региона, будут выплачивать компенсацию затрат на наем жилья во время учебы. Сумма выплаты равна фактически понесенным расходам, но не может превышать 15 000 рублей в месяц. Еще одно условие — хотя бы один ребенок в такой семье должен быть рожден позднее 01.01.2025 года.
Женщины в возрасте до 23 лет включительно, родившие первого ребенка с 01.01.2025 года, имеющие российское гражданство и постоянно проживающие на территории региона, смогут получить средства на покупку товаров первой необходимости для детей в размере 50 000 рублей (Закон Свердловской области от 25.03.2025 № 20-ОЗ).
Для указанной выше категории женщин также вводится выплата в размере до 500 000 рублей, компенсирующая сумму фактически понесенных затрат на уплату процентов по кредиту или займу на покупку или строительство жилья в Свердловской области. При этом кредитный договор должен быть заключен женщиной либо ее супругом до достижения ей 29 лет включительно.
Также отметим, что в Белгородской области для многодетных семей предусмотрено право на получение компенсации расходов на приобретение по установленным региональными властями нормам школьной и спортивной формы, если их дети обучаются в расположенных на территории региона частных, государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы. Компенсацию предоставляют на ежегодной основе в размере 10 000 рублей на каждого обучающегося (подп. 8 п. 1 ст. 64 Социального кодекса Белгородской области в ред. закона Белгородской области от 10.06.2024 N 372, Постановление Правительства Белгородской области от 23.09.2024 N 453-пп).
Ранее данная выплата была положена многодетным семьям в качестве компенсации затрат на покупку школьной формы учащимся первых классов общеобразовательных учреждений.
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