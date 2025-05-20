Китайский ЦБ понизил годовую базовую ставку до 3%

Как уточняется, для займов на пять лет ставка также понизилась на 0,1 п. п. и составила 3,5%. Снижение LPR, корректируемой в 20-х числах каждого месяца, приводит к изменению стоимости кредитов для компаний и потребителей. При помощи этого инструмента власти способны оказывать воздействие на активность субъектов рынка и развитие национальной экономики.