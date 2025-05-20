Китайский трейдер, заработавший $1,5 млрд на золоте, делает ставку на медь

Бянь Симин за последние два года прославился своими инвестициями в китайские фьючерсы на золото, сделав ставку на то, что, по его словам, станет глобальным усилием по снижению зависимости от доллара и борьбе с инфляцией. Его фонд появился как раз в тот момент, когда цены на слитки начали рекордно расти, и, по подсчетам Bloomberg, заработал примерно 1,5 млрд долларов.
Как сообщает новостное агентство со ссылкой на осведомленные источники, теперь Бянь и его брокерская компания Zhongcai Futures Co. являются владельцами самой крупной чистой длинной позиции по медным контрактам на Шанхайской фьючерсной бирже. После 10 месяцев покупок в конце пятницы они владели почти 90 тысяч тонн в медных фьючерсах — этого достаточно, чтобы превзойти всех конкурентов.
Бянь не единственный, кто видит тенденцию к росту цен на медь — промышленный металл, необходимый для электрификации мира. Долгосрочная динамика энергетического перехода и ограниченные запасы меди в шахтах уже давно привлекают внимание «быков».
В последние несколько месяцев трейдеры, торгующие сырьевыми товарами, стремились извлечь выгоду из угрозы Трампа ввести пошлины на медь, из-за которой грузы отправлялись на склады в США, а остальной мир испытывал дефицит. Костас Бинтас, глава Mercuria Energy Group Ltd., предположил в марте, что медь может подорожать до 12 тысяч или 13 тысяч долларов за тонну, что намного выше предыдущих рекордов и текущих уровней, близких к 9500 долларам.