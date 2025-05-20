Китайский трейдер, заработавший $1,5 млрд на золоте, делает ставку на медь

Бянь Симин за последние два года прославился своими инвестициями в китайские фьючерсы на золото, сделав ставку на то, что, по его словам, станет глобальным усилием по снижению зависимости от доллара и борьбе с инфляцией. Его фонд появился как раз в тот момент, когда цены на слитки начали рекордно расти, и, по подсчетам Bloomberg, заработал примерно 1,5 млрд долларов.