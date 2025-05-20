Глава Минвостокразвития заявил об «абсурдной» дуополии Visa и Mastercard

«Долларовая система расчетов многие десятилетия пользовалась монопольной позицией. Взять хотя бы дуополию Visa и Mastercard. Очень дорогие, ненужные, честно говоря, потребителю способы расплачиваться: каждый раз, когда человек касается пластиковой карточкой терминала, платить кому-то в Америке 2% — это абсурд. То есть как раз это и есть монопольная рента», — сказал министр.