Глава Минвостокразвития заявил об «абсурдной» дуополии Visa и Mastercard

США, введя антироссийские санкции, наступили «на грабли», которые называются «подрыв позиций доллара как мировой резервной валюты», заявил в интервью РБК министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По его словам, доля доллара в международных расчетах и резервах снижается, а «свято место пусто не бывает» — появляются новые расчетные механизмы.
«Если страны отказываются от американского госдолга и если сами американцы не дают странам рассчитываться в долларах, то торговая практика смещается в сторону каких-то других валют. А зачем назад возвращаться?» — заявил Чекунков.
«Долларовая система расчетов многие десятилетия пользовалась монопольной позицией. Взять хотя бы дуополию Visa и Mastercard. Очень дорогие, ненужные, честно говоря, потребителю способы расплачиваться: каждый раз, когда человек касается пластиковой карточкой терминала, платить кому-то в Америке 2% — это абсурд. То есть как раз это и есть монопольная рента», — сказал министр.
Visa и Mastercard взимают по 1% за проведение транзакций за пределами США. В марте 2022 года эти платежные системы приостановили работу в России. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, но продолжили функционировать внутри страны, так как операции по ним обрабатываются НСПК.
По словам Чекункова, американские санкции начали «отдавать рикошетом» по их инициаторам. Поэтому, по его мнению, санкции, связанные с международными расчетами, «будут первыми в очереди на смягчение».