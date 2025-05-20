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Глава ЦБ назвала «трех китов» макроэкономической стабильности

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала таргетирование инфляции, бюджетное правило и уровень низкого государственного долга «тремя китами» макроэкономической стабильности.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Банк России

«Можно сказать, что наша макроэкономическая стабильность держится на трех китах. Это таргетирование инфляции с плавающим курсом, это бюджетное правило и низкий долг», — отметила она еа «Альфа-саммите».

Набиуллина также указала на опасность изменения целей по инфляции, считая это подгонкой под результаты, что может разрушить политику таргетирования. В ходе обсуждения с главой Альфа-банка Владимиром Верхошинским она заявила: «Когда меняют постоянно цель и подгоняют ее под результат, это уже означает разрушение политики по таргетированию инфляции, веры в то, что ЦБ реально хочет достичь ту цель по инфляции, которую он обозначил».

Глава регулятора подчеркнула, что в России «сейчас нет никаких оснований для увеличения цели по инфляции», но добавила, что обсуждение возможности ее снижения в будущем продолжается.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»