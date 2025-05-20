Глава ЦБ назвала «трех китов» макроэкономической стабильности

Набиуллина также указала на опасность изменения целей по инфляции, считая это подгонкой под результаты, что может разрушить политику таргетирования. В ходе обсуждения с главой Альфа-банка Владимиром Верхошинским она заявила: «Когда меняют постоянно цель и подгоняют ее под результат, это уже означает разрушение политики по таргетированию инфляции, веры в то, что ЦБ реально хочет достичь ту цель по инфляции, которую он обозначил».