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ФАС выявила медицинский картель на сумму 1,2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила медицинский картель на сумму 1,2 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

«Признаки нарушения обнаружены на торгах по поставке медицинских инструментов и расходных материалов на всей территории России. Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО “Фокус”, ООО “Отримед” и ООО “Экстравижн” (По признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О защите конкуренции”)», — отметили в ФАС.

Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 214 019 349 рублей.

В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы (Ст. 14.32 КоАП РФ), уточнили в ФАС.

По итогам 2024 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 315 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности. В качестве ответчиков по делам ведомство привлекло 599 хозяйствующих субъектов и 144 заказчика.

Ограничивающие конкуренцию соглашения охватили 4369 закупок с общей суммой 122,4 млрд рублей. В федеральный бюджет поступил 1 млрд рублей штрафов, назначенных за антиконкурентные соглашения, заключили в ФАС.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».