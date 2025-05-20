ФАС выявила медицинский картель на сумму 1,2 млрд рублей

«Признаки нарушения обнаружены на торгах по поставке медицинских инструментов и расходных материалов на всей территории России. Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО “Фокус”, ООО “Отримед” и ООО “Экстравижн” (По признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О защите конкуренции”)», — отметили в ФАС.
Служба подозревает организации в сговоре с целью поддержания цен при участии в торгах. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов предварительно составила 1 214 019 349 рублей.
В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы (Ст. 14.32 КоАП РФ), уточнили в ФАС.
По итогам 2024 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила 315 дел об антиконкурентных соглашениях и координации экономической деятельности. В качестве ответчиков по делам ведомство привлекло 599 хозяйствующих субъектов и 144 заказчика.
Ограничивающие конкуренцию соглашения охватили 4369 закупок с общей суммой 122,4 млрд рублей. В федеральный бюджет поступил 1 млрд рублей штрафов, назначенных за антиконкурентные соглашения, заключили в ФАС.
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