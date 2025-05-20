ФАС выявила медицинский картель на сумму 1,2 млрд рублей

«Признаки нарушения обнаружены на торгах по поставке медицинских инструментов и расходных материалов на всей территории России. Ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО “Фокус”, ООО “Отримед” и ООО “Экстравижн” (По признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О защите конкуренции”)», — отметили в ФАС.