Эрик Трамп посетит мероприятие, посвященное проекту во Вьетнаме на $1,5 млрд

Как обращает внимание Bloomberg, Вьетнам неоднократно заявлял о готовности закупать больше американских товаров, предлагая при этом отменить все пошлины на импорт из США. Страна в Юго-Восточной Азии также пообещала принять меры по борьбе с мошенничеством в отношении происхождения товаров, чтобы решить одну из ключевых проблем, беспокоящих команду Трампа, — проблему поставок китайских товаров через Вьетнам в обход пошлин.