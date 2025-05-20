Эрик Трамп посетит мероприятие, посвященное проекту во Вьетнаме на $1,5 млрд

По данным вьетнамских СМИ, Эрик Трамп и делегация из Trump Organization затем отправятся в Хошимин для переговоров с местными чиновниками по поводу предложения о строительстве башни в коммерческой столице страны.
Вьетнам и США ведут интенсивную торговую дипломатию в связи с угрозами администрации Трампа ввести 46%-ный тариф на товары из этой страны. Размер пошлины затем был снижен до 10% на 90 дней, чтобы дать время для переговоров.
Как обращает внимание Bloomberg, Вьетнам неоднократно заявлял о готовности закупать больше американских товаров, предлагая при этом отменить все пошлины на импорт из США. Страна в Юго-Восточной Азии также пообещала принять меры по борьбе с мошенничеством в отношении происхождения товаров, чтобы решить одну из ключевых проблем, беспокоящих команду Трампа, — проблему поставок китайских товаров через Вьетнам в обход пошлин.
В прошлом году были подписаны соглашения между компанией Trump Organization и Народным комитетом провинции Хынгйен, подразделением вьетнамского девелопера Kinh Bac City Development Holding Corp., IDG Group и фондом о развитии курорта, который будет включать пятизвездочные отели, поля для гольфа и роскошные жилые комплексы.