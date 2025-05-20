Эксперты разъяснили, как мошенники воруют деньги со сберкнижек россиян

Сберегательная книжка, не связанная с банковской картой, сохраняет статус одного из наиболее защищенных способов хранения средств. Это объясняется необходимостью личного присутствия владельца в банке для проведения операций и обязательной проверкой документов. «Сберкнижка, не связанная с банковской картой, остается одним из самых безопасных вариантов хранения средств, поскольку любые операции требуют личного присутствия владельца в банке и обязательной проверки документов», — отметил в беседе с ИА DEITA.RU Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.
Он также уточнил, что «кассир обязательно фиксирует каждую выдачу средств непосредственно в самой книжке, и обойти этот процесс дистанционно невозможно».
В то же время адвокат Эрих Рат подчеркнул, что мошенники, осуществляя кражу средств, не оставляют записей в сберкнижке, что создает сложности для банков и подрывает доверие клиентов.
«По договору банковского вклада банк обязан вернуть деньги по первому требованию. Если средства исчезают, необходимо доказать законность списания и отсутствие вины финансовой организации», — добавил он.
Наиболее уязвимыми оказываются сберкнижки, связанные с банковскими картами или мобильными приложениями. Злоумышленники могут получить доступ к номеру телефона жертвы, что позволяет им перехватить код доступа и войти в приложение, запрашивая у владельца подтверждение из СМС для списания средств.
Тем не менее, даже сберкнижки, которые не привязаны к онлайн-сервисам, не обеспечивают абсолютной безопасности. Мошенники могут применять классические методы, включая кражу паспортных данных или подделку подписей для снятия денег от имени владельца, как отмечает газета «Аргументы и факты».
Среди мошеннических схем также продолжают встречаться случаи социальной инженерии. Злоумышленники выдают себя за сотрудников банка и требуют «помощи» в процессе выполнения различных операций. Несмотря на то что банки обучают своих сотрудников выявлению подозрительных запросов, ошибки все же имеют место.
«Не меньшую опасность представляют фишинговые схемы, когда звонят якобы из банка и просят сообщить номер книжки или остаток на счете под предлогом проверки безопасности. На самом деле таким образом собирают данные для подделки документов или поиска уязвимостей. Поэтому физическая сохранность документа и ваша внимательность остаются главными средствами защиты от мошенников», — заключил Силаев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».