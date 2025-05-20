Эксперты разъяснили, как мошенники воруют деньги со сберкнижек россиян

Сберегательная книжка, не связанная с банковской картой, сохраняет статус одного из наиболее защищенных способов хранения средств. Это объясняется необходимостью личного присутствия владельца в банке для проведения операций и обязательной проверкой документов. «Сберкнижка, не связанная с банковской картой, остается одним из самых безопасных вариантов хранения средств, поскольку любые операции требуют личного присутствия владельца в банке и обязательной проверки документов», — отметил в беседе с ИА DEITA.RU Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.