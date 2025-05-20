Эксперт объяснил, как скажется отмена комиссий застройщикам на цене жилья

С мая 2025 Сбер и ВТБ отменили дополнительные комиссии для застройщиков при выдаче кредитов по программам семейной и дальневосточной ипотеки. Как такое решение повлияет на рынок жилья в России, Финансам Mail объяснил Владимир Каплинский, вице-президент Российской гильдии риэлторов, эксперт Народного фронта.