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Эксперт объяснил, как скажется отмена комиссий застройщикам на цене жилья

С мая 2025 Сбер и ВТБ отменили дополнительные комиссии для застройщиков при выдаче кредитов по программам семейной и дальневосточной ипотеки. Как такое решение повлияет на рынок жилья в России, Финансам Mail объяснил Владимир Каплинский, вице-президент Российской гильдии риэлторов, эксперт Народного фронта.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По словам эксперта, отмена комиссии сделает приобретение жилья более доступным.

«Цены на жилье вряд ли изменятся, но без комиссий за выдачу кредита больше людей сможет себе позволить купить жилье по льготной программе», — отметил он.

Кроме того, по словам Владимира Каплинского, оживление продаж скажется не только на строительной сфере, но и на других смежных отраслях экономики.

При этом эксперт допустил, что у заемщиков могут появиться трудности с одобрением льготной ипотеки. Возможно, банки повысят требования к ним, увеличат размер первоначального взноса, который сейчас составляет от 20% стоимости объекта.

«Но эти трудности будут временными, и они будут преодолены», — заключил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».