Эксперт объяснил, как скажется отмена комиссий застройщикам на цене жилья

По словам эксперта, отмена комиссии сделает приобретение жилья более доступным.
«Цены на жилье вряд ли изменятся, но без комиссий за выдачу кредита больше людей сможет себе позволить купить жилье по льготной программе», — отметил он.
Кроме того, по словам Владимира Каплинского, оживление продаж скажется не только на строительной сфере, но и на других смежных отраслях экономики.
При этом эксперт допустил, что у заемщиков могут появиться трудности с одобрением льготной ипотеки. Возможно, банки повысят требования к ним, увеличат размер первоначального взноса, который сейчас составляет от 20% стоимости объекта.
«Но эти трудности будут временными, и они будут преодолены», — заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».