Экономист напомнил о досрочном назначении пенсий водителям автобусов

Он пояснил в беседе с aif.ru, что мужчины для выхода на пенсию в 55 лет должны проработать в качестве водителя автобуса, троллейбуса или трамвая не менее 20 лет и иметь общий страховой стаж не менее 25 лет. Женщины могут уйти на заслуженный отдых в 50 лет. При этом они должны проработать водителем 15 лет и иметь общий страховой стаж не менее 20 лет.