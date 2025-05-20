Экономист напомнил о досрочном назначении пенсий водителям автобусов

Он пояснил в беседе с aif.ru, что мужчины для выхода на пенсию в 55 лет должны проработать в качестве водителя автобуса, троллейбуса или трамвая не менее 20 лет и иметь общий страховой стаж не менее 25 лет. Женщины могут уйти на заслуженный отдых в 50 лет. При этом они должны проработать водителем 15 лет и иметь общий страховой стаж не менее 20 лет.
Кроме того, подчеркнул Игорь Балынин, мужчинам и женщинам, проработавшим в качестве водителя автобуса, троллейбуса, трамвая на регулярных городских пассажирских маршрутах, для реализации своего права на досрочное назначение страховой пенсии по старости необходимо также иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
«Если мы оттолкнемся от примерного актуального значения среднего размера страховой пенсии по старости, примерно равного 25 тысячам рублей, то получим, что эквивалентно пересчету за 10 лет досрочного выхода сумме в 3 млн рублей. Причем на практике сумма окажется еще выше: это связано с тем, что систематически проходят индексации, т.е. уровень инфляции учитывается: пенсии будут точно индексироваться не ниже ее уровня, чтобы обеспечит защиту пенсионных выплат гражданам от инфляции», — добавил экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».